Casa Bianca contro Amazon: “Prezzi con impatto dei dazi atto ostile e politico”

(Adnkronos) – La Casa Bianca attacca Amazon per la presunta scelta di esporre quanto incidono i dazi sul prezzo finale delle merci. “Questo è un atto ostile e politico da parte di Amazon” dichiara la portavoce Karoline Leavitt. “Perché Amazon non ha fatto questo quando l’amministrazione Biden ha portato l’inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni?”, ha dichiarato ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt. Il portavoce di Amazon precisa che ”l’idea è stata presa in considerazione dal team che gestisce il nostro negozio ultra low cost Amazon”. “I team discutono continuamente nuove idee. Questa possibilità non è mai stata presa in considerazione per lo store principale di Amazon”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)