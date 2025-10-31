17.4 C
Firenze
venerdì 31 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caso Almasri, la Corte d’Appello alla Consulta: legittimo attendere il parere del ministro della Giustizia?

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Corte di Appello di Roma, in merito al procedimento sull’estradizione del cittadino libico Almasri, ha emesso ieri un’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità costituzionale della normativa che disciplina l’adeguamento dell’ordinamento italiano allo statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale. L’ordinanza si riferisce alla parte della normativa che prevede che il procuratore generale debba attendere il parere del ministro della Giustizia prima di dare seguito alla Corte Penale internazionale. Insomma la Corte di Appello chiede alla Consulta se invece non sia più corretto che l’interlocuzione tra la Corte Penale e la procura avvenga senza l’intermediazione del Ministro, quindi del Governo. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.4 ° C
18.5 °
16.6 °
96 %
0.5kmh
75 %
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
19 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1708)ultimora (1431)vid (92)sport (66)demografica (27)tec (26)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati