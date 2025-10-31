Caso Almasri, la Corte d’Appello alla Consulta: legittimo attendere il parere del ministro della Giustizia?

(Adnkronos) – La Corte di Appello di Roma, in merito al procedimento sull’estradizione del cittadino libico Almasri, ha emesso ieri un’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale in merito alla legittimità costituzionale della normativa che disciplina l’adeguamento dell’ordinamento italiano allo statuto di Roma, istitutivo della Corte Penale Internazionale. L’ordinanza si riferisce alla parte della normativa che prevede che il procuratore generale debba attendere il parere del ministro della Giustizia prima di dare seguito alla Corte Penale internazionale. Insomma la Corte di Appello chiede alla Consulta se invece non sia più corretto che l’interlocuzione tra la Corte Penale e la procura avvenga senza l’intermediazione del Ministro, quindi del Governo.

