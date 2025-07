Caso Almasri, Nordio: “Quello che ho detto in Parlamento è la verità e gli atti lo dimostrano”

(Adnkronos) – ”Siamo in dirittura di arrivo di una riforma epocale della giustizia. Le provano tutte per rallentarla o intimidirci a costo di inventarsi delle bufale solenni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sul caso Almasri, a margine del question time al Senato. Sul caso in questione ”quello che ho detto in Parlamento è la verità e gli atti lo dimostrano. Null’altro”, ha affermato il Guardasigilli. Ai cronisti che gli chiedevano se tornerà a riferire in Parlamento sul caso Almasri, il ministro ha risposto: ”Se avremo la necessità, dopo esserci consultati con altri colleghi di governo, non c’è nessuna difficoltà a farlo. Non vedo cosa potrei aggiungere a quello che ho già detto, visto che quello che ho già detto è tutta la verità ed è assolutamente esauriente”. Quanto all’ipotesi di dimissioni, Nordio ha commentato: ”Sa cosa ha detto il generale McAuliffe nell’assedio di Bastogne? Nuts!’. La risposta ‘Nuts’ del generale alla richiesta di resa dei tedeschi nel 1944 viene interpretata come ‘andate all’inferno’. Durante il question time al Senato, alle parole del senatore del Pd Filippo Sensi (”da oggi noi la consideriamo dimissionario”), il Guardasigilli ha replicato: ”Mi chiede cosa avrebbe detto Churchill le dico wishful thinking, in latino è ‘putant quod cupiunt’. Voi pensate che io sia dimissionario perché è questo il vostro desiderio ma ripeto è un ‘wishing thinking’ e vi posso assicurare ‘hic manebimus optime”’. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)