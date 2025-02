Caso Cospito, pm Roma chiede assoluzione per Delmastro

(Adnkronos) –

La procura di Roma ha chiesto l’assoluzione del sottosegretario Andrea Delmastro, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. A formulare la richiesta in aula, davanti ai giudici dell’ottava sezione penale, il pm Paolo Ielo, procuratore aggiunto all’epoca dell’inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, secondo i quali manca l’elemento soggettivo del reato. Per i rappresentanti dell’accusa, le notizie divulgate da Delmastro a Giovanni Donzelli, che le riferì in Parlamento nel febbraio 2023, in relazione a un dialogo intercettato in carcere fra l’anarchico Cospito e altri detenuti di camorra e ‘ndrangheta al 41bis, erano segrete ma manca l’elemento soggettivo del dolo: in pratica il sottosegretario non sapeva si trattasse di notizie segrete quando le ha divulgate. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)