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Caso Delmastro, fonti Commissione Antimafia: “Al via audizioni, sarà sentito anche ex sottosegretario”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti della presidenza, l’Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare Antimafia, che si è riunito oggi, ha approvato all’unanimità l’avvio di un ciclo di audizioni sulla vicenda dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e nell’ambito dell’inchiesta sul clan Senese, già affrontata dalla Commissione durante il filone che ha riguardato le operazioni ‘Affari di Famiglia’ e ‘Hydra’. La Commissione, a quanto si apprende, procederà alla richiesta di ascolto della procura di Roma, delle forze dell’ordine, polizia e Gdf, Dap, l’Ucis, della scorta e dello stesso ex sottosegretario, “nel rispetto dei principi di rigore, trasparenza e tempestività che ne caratterizzano l’azione istituzionale”.  

Le stesse fonti sottolineano che “la decisione è stata assunta con piena condivisione da parte della maggioranza, in particolare modo da Fdi, che ha altresì evidenziato la necessità di fare chiarezza sulle modalità con cui informazioni relative a un’indagine in corso, di particolare delicatezza, siano state diffuse a mezzo stampa”. Nel quadro delle proprie attività, la Commissione svolgerà inoltre una missione a Milano il 16 aprile, nel corso della quale saranno approfonditi anche i profili connessi all’indagine “Hydra”. “La Commissione – si apprende dalle stesse fonti – ribadisce il proprio impegno a garantire il pieno accertamento dei fatti, nel rispetto delle prerogative dell’autorità giudiziaria e a tutela della correttezza delle istituzioni”. 

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