Caso Epstein, Bill Gates nella bufera: “Contrasse malattia sessualmente trasmissibile da rapporti con ragazze russe”

Bill Gates torna nella bufera dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di pagine di documenti legati al caso Jeffrey Epstein, diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Tra le carte analizzate dal Daily Mail, emergono email attribuite al defunto finanziere, condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019, che contengono accuse non verificate nei confronti del fondatore di Microsoft, riferite a presunti rapporti con donne da cui avrebbe contratto malattie sessualmente trasmissibili. Le affermazioni, risalenti al 2013, non sono supportate da riscontri indipendenti e restano allo stato di accuse.

In una lunga email datata 18 luglio 2013, scritta da Epstein e inviata a sé stesso, il finanziere afferma che Gates avrebbe avuto rapporti sessuali con “ragazze russe”, avrebbe contratto una malattia sessualmente trasmissibile e avrebbe chiesto antibiotici da somministrare di nascosto alla moglie di allora, Melinda Gates. “Per aggiungere la beffa al danno, mi implori di cancellare le e-mail riguardanti la tua malattia sessualmente trasmissibile, la tua richiesta di fornirti antibiotici da somministrare di nascosto a Melinda e la descrizione del tuo pene”, scrive Epstein. Nella stessa missiva si dice inoltre “sconvolto oltre ogni comprensione” per la decisione di Gates di “ignorare l’amicizia che si era sviluppata negli ultimi sei anni”.

Altri messaggi, sempre contenuti nei file del Dipartimento di Giustizia, sembrano essere bozze di una lettera attribuita a Boris Nikolic, allora consigliere scientifico di Gates, in occasione delle sue dimissioni dalla Bill and Melinda Gates Foundation. In un’email scritta apparentemente dal suo punto di vista, Nikolic afferma: “Sono stato coinvolto in una grave disputa coniugale tra Melinda e Bill” e sostiene di aver partecipato, “erroneamente acconsentendo”, ad attività “che andavano da moralmente inappropriate a eticamente discutibili”, fino a “sfiorare e potenzialmente oltrepassare il limite dell’illegalità”. Tra queste cita “aiutare Bill a procurarsi farmaci per affrontare le conseguenze dei rapporti sessuali con ragazze russe” e “facilitare i suoi rapporti illeciti con donne sposate”. Gates ha in passato riconosciuto di aver incontrato Epstein, dichiarando di pentirsi di quelle frequentazioni e negando qualsiasi illecito. I documenti diffusi includono anche immagini inedite dei due insieme.

