Caso Epstein, diffuse nuove foto: ci sono anche Bill Gates e Noam Chomsky

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – I membri democratici della Commissione di vigilanza della Camera degli Stati Uniti hanno reso pubbliche nuove fotografie provenienti dalla proprietà di Jeffrey Epstein. Tra le cinque immagini diffuse ci sono un passaporto ucraino appartenente a una donna (con i dati personali oscurati), il filosofo Noam Chomsky ritratto su un aereo con Epstein, e Bill Gates in posa con una donna il cui volto è stato oscurato.  

Le foto comprendono anche uno screenshot di una chat Whatsapp in cui si discute della possibilità di inviare ragazze, con dettagli parzialmente oscurati, e un’immagine del piede di una donna con una citazione del romanzo Lolita di Vladimir Nabokov scritta a penna. Non è chiaro né quando né dove siano state scattate le immagini, né chi le abbia realizzate. I democratici hanno precisato di aver oscurato le informazioni personali di eventuali vittime e sopravvissuti e di aver pubblicato le foto così come ricevute dall’eredità di Epstein, che ha fornito oltre 95.000 fotografie attualmente in fase di analisi da parte della commissione. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

