Caso Epstein, l’ex super avvocato: “Ghislaine sa tutto, liberatela e parlerà”

(Adnkronos) – Alan Dershowitz, ex avvocato di Jeffrey Epstein e di Donald Trump, ritiene che Ghislaine Maxwell, la complice del multimilionario condannata a 20 anni di carcere per abusi su minori, dovrebbe essere scarcerata e ottenere l’immunità per fare i nomi di tutte le persone coinvolte nello scandalo Epstein. “Ghislaine Maxwell sta sostanzialmente scontando la pena che avrebbe ricevuto Epstein”, ha detto l’avvocato. Il Daily Beast riporta la dichiarazione integrale del noto legale conservatore: “Dovrebbe vedersi commutare la pena, essere convocata davanti al Congresso per ricevere l’immunità totale. E poi dirà tutto quello che sa”. Ghislaine Maxwell, ex compagna di Jeffrey Epstein, sta attualmente scontando una condanna a vent’anni di carcere per aver trafficato ragazze per conto del finanziere condannato per abusi sessuali, morto suicida in carcere nel 2019. Il caso Epstein è tornato al centro delle polemiche dopo che il Dipartimento di Giustizia guidato da Trump ha dichiarato di non possedere la lista dei “clienti” dell’imprenditore pedofilo, alimentando le voci, portate avanti dal movimento Maga (Make America great again), su un presunto insabbiamento dei nomi dei soggetti coinvolti nella rete di abusi. L’avvocato Dershowitz ritiene che solo la testimonianza di Maxwell potrà “far luce” sui controversi rapporti di Epstein, considerando il lungo tempo trascorso insieme all’uomo. “Sa tutto e credo che stia scontando una pena in modo improprio. Dovrebbe essere rilasciata e avere uno sconto di pena”. L’avvocato Dershowitz, che in passato ha difeso anche il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel primo processo per impeachment nel 2020, ha commentato anche la notizia dei file del processo: “Dovrebbero essere divulgati, ma i tribunali hanno ordinato che fossero secretati”, ha scritto. “So chi sono. Non includono alcun attuale funzionario. Non sappiamo se le accuse siano vere”. Secondo alcune indiscrezioni, ci potrebbe essere proprio Maxwell dietro alla fuga di notizie riguardanti un presunto bigliettino “osceno” realizzato da Trump e regalato ad Epstein. Il Presidente ha smentito di averlo mai scritto, definendolo “un falso” e ha intentato una causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari contro il Wall Street Journal, il suo editore Dow Jones, due giornalisti e il magnate dei media Rupert Murdoch. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)