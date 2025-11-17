13.6 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caso Epstein, Trump: “Nulla da nascondere, votate per pubblicazione file”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Donald Trump cambia strategia ed esorta i repubblicani della Camera a votare per la pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, che ha definito una “bufala democratica”. “I repubblicani della Camera dovrebbero votare per la pubblicazione dei file di Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere, ed è tempo di voltare pagina con questa bufala democratica perpetrata dai lunatici della sinistra radicale per distogliere l’attenzione dal grande successo del Partito repubblicano, inclusa la nostra recente vittoria sullo ‘shutdown’ democratico”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth Social . 

La netta inversione di tendenza di Trump arriva mentre aumentano le aspettative di defezioni di massa del Partito repubblicano in vista del voto della Camera di questa settimana su un tentativo di costringere il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i fascicoli sul caso Epstein.  

Trump ha poi affermato che il Partito repubblicano sta portando avanti una legge in base alla quale qualsiasi paese che faccia affari con la Russia andrebbe incontro a sanzioni. “È possibile che l’Iran venga aggiunto a questa lista”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. 

Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre dichiarato che il sindaco di New York Zohran Mamdani ha contattato la Casa Bianca per chiedere un incontro e che l’amministrazione sta “lavorando per realizzarlo”. 

Parlando ai giornalisti fuori dalla sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida, Trump ha detto di essere aperto all’incontro e ha sottolineato che desidera che “tutto vada per il meglio per New York”. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.6 ° C
13.8 °
12.1 °
95 %
2.1kmh
75 %
Lun
13 °
Mar
13 °
Mer
12 °
Gio
13 °
Ven
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1528)ultimora (1427)sport (55)demografica (46)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati