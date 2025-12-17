11.4 C
Firenze
mercoledì 17 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caso Garlasco, domani l’incidente probatorio. Difesa Sempio prepara la battaglia: “Dna non affidabile”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una traccia genetica il cui esito “non è consolidato” e dunque “privo di valore scientifico” e una relazione in cui sono contenuti una serie di elementi che Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, potrebbe aver toccato in tempi diversi rispetto alla vittima nella villetta di via Pascoli a Garlasco. La difesa del 37enne, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che si sono affidati alla genetista Marina Baldi e all’ex poliziotto Armando Palmegiani hanno depositato le loro considerazioni in vista dell’udienza di domani, giovedì 18 dicembre, nell’incidente probatorio che vedrà protagonista la perita e genetista Denise Albani.  

Nelle carte della difesa vengono sollevate diverse criticità rispetto alla perizia consegnata a inizio dicembre, in particolare oltre a sollevare dubbi sull’attendibilità del Dna attribuibile alla linea paterna di Sempio, vengono marcate perplessità sulla biostatistica.  

Nella relazione viene messa in evidenza una delle conclusioni della perita: l’impossibilità di stabilire se quella traccia genetica trovata sulle unghie di Chiara Poggi è stata l’effetto di un trasferimento diretto da contatto o mediato da un oggetto. E proprio sugli oggetti protagonisti di un possibile trasferimento i consulenti hanno prodotto una lista che contiene, tra l’altro, la tastiera del computer, il telecomando del televisore, l’asciugamano del bagno e alcuni elementi presenti nella cucina di casa Poggi.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.4 ° C
12.4 °
10.4 °
84 %
1.5kmh
75 %
Mer
12 °
Gio
15 °
Ven
15 °
Sab
12 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1416)ultimora (1276)sport (66)Eurofocus (44)demografica (30)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati