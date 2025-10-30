17 C
giovedì 30 Ottobre 2025
Caso Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione

(Adnkronos) – Giuseppe Sempio, padre di Andrea, indagato per corruzione. Ancora novità sul caso garlasco oggi, giovedì 30 ottobre. 

Il 37enne Andrea Sempio è indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.  

“Alcuni elementi trovati durante la perquisizione dell’abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro insieme di cose ci fanno ritenere che, se c’è stato un passaggio di denaro, lo ha orchestrato lui”. Così una fonte qualificata spiega all’Adnkronos la scelta odierna di iscrivere nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea, con l’accusa di corruzione. 

Per la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio ad avere un ruolo nella presunta corruzione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che nel 2017 chiese rapidamente l’archiviazione di Andrea Sempio, ora nuovamente indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi. Oltre al famoso biglietto scritto a mano trovato in casa Sempio, ci sarebbero anche altri elementi contro il nuovo indagato. Giuseppe Sempio ha sempre sostenuto che i soldi di cui si parla in alcune intercettazioni sono serviti per pagare in contanti (e senza ricevuta) il vecchio pool difensivo. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

