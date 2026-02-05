10.9 C
Caso Garlasco, Lovati va a processo a Milano per diffamazione contro lo studio Giarda

REDAZIONE
(Adnkronos) – Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco, dovrà comparire come imputato a Milano nel processo che lo vede accusato di diffamazione. Lo ha stabilito il pubblico ministero Fabio De Pasquale che ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio e ha disposto la prima udienza predibattimentale, davanti al giudice monocratico, per il prossimo 26 maggio.  

 

Cuore del procedimento le dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo 2025, davanti alla telecamere, quando la nuova indagine su Sempio, indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, inizia a riempire stampa e tv. In particolare, uscendo dalla caserma dei carabinieri di via Monti, Lovati (difeso dal collega Fabrizio Gallo) avrebbe rilasciato “dichiarazioni gravemente diffamatorie” nei confronti dello studio Giarda sostenendo che “l’istruttoria del 2017” contro Sempio “era frutto di una manipolazione” organizzata dagli allora difensori di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, i quali avrebbero “clandestinamente prelevato il Dna” ad Andrea Sempio.  

Parole che hanno provocato l’immediata reazione di Fabio ed Enrico Giarda (persone offese), i quali hanno assistito Stasi da subito e per tutti i processi, ben cinque, in cui è stato imputato.  

 

