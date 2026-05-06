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Caso Garlasco, Sempio arrivato in procura a Pavia: non risponderà a pm

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(Adnkronos) – Andrea Sempio – indagato per l’omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi – è entrato in auto in procura a Pavia dove è stato convocato per essere interrogato. Ad attenderlo sia davanti all’ingresso principale che su quello secondario decine di giornalisti e telecamere. La difesa, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno già annunciato ieri che non parlerà.  

“Considerato che le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo” il 38enne commesso in un negozio di telefonia “si avvarrà della facoltà di non rispondere”. Un confronto che la difesa si riserva eventualmente di chiedere dopo la chiusura indagine sul delitto di Garlasco del 13 agosto 2007.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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