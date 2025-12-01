Caso Garlasco, spuntano foto inedite di Sempio davanti casa Poggi il giorno dell’omicidio

(Adnkronos) – Per due volte Andrea Sempio si trova davanti a casa Poggi dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Inedite per diciott’anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, come riporta Repubblica, le foto che documentano il momento in cui Sempio, attuale indagato per l’omicidio della 26enne, si presenta per due volte sulla scena dove i Carabinieri della compagna di Vigevano, il pm e i parenti della vittima stavano convergendo per rendersi conto di quanto accaduto.

La prima istantanea, scattata alle 15.53, lo ritrae al volante dell’auto di famiglia, una Daewoo Lanos bianca con il finestrino abbassato. Pochi secondi dopo – sono sempre le 15.53 del 13 agosto 2007 – gli occhi del ragazzo allora 19enne, i lunghi capelli a incorniciare il viso con un filo di barba, puntano la sua interlocutrice: il profilo corrisponde a quello di una cronista della Provincia Pavese al lavoro con il suo taccuino.

L’ultimo scatto risale alle 16.13: in primo piano, di schiena, c’è Maria Rita Poggi che cammina mentre in fondo, ancora all’incrocio tra via Pascoli e via Pavia pressoché deserto, ecco un mezzo della Polizia locale e due vigili che tendono il nastro bianco e rosso. A pochi passi da loro Andrea Sempio (in completo nero) e suo padre Giuseppe (in canotta chiara e braccia conserte) conversano con un altro cronista della Provincia Pavese. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Procura di Pavia hanno deciso di acquisire le immagini in originale, convocando la fotografa dilettante che all’epoca, transitando per Garlasco, colse quegli istanti.

“Queste foto, valutando anche i metadati – sottolinea l’avvocato Angela Taccia – confermano quello che Andrea Sempio ha sempre sostenuto e ribadito. È un elemento in più che va a favore della veridicità del suo racconto”. Aggiunge il suo collega Liborio Cataliotti: “Abbiamo la speranza che possa essere riesumato da qualche cellulare o sistema di registrazione video qualche immagine del nostro cliente che arriva sulla piazza della quale ha conservato il vero, verissimo scontrino del parcheggio”. E cioè piazza Sant’Ambrogio a Vigevano, dove Andrea Sempio disse di aver preso il tagliando alle 10.18 del 13 agosto 2007. “Facciamo un appello a che saltino fuori altri video”, conclude Cataliotti.

