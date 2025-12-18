12.7 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caso Garlasco, Stasi a sorpresa in aula è il protagonista della giornata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, è arrivato a sorpresa in tribunale a Pavia per l’udienza dell’incidente probatorio del caso Garlasco che vede indagato Andrea Sempio.  

Quando ha lasciato il Palazzo di giustizia di Pavia accerchiato da una folla di giornalisti. Inutili i tentativi di far parlare chi ha ottenuto un permesso dal Tribunale di Sorveglianza per lasciare il carcere di Bollate ed essere presente in aula per l’indagine che potrebbe consentirgli una nuova richiesta di revisione. “Abbiate pazienza” risponde a chi gli sbarra la strada, e ancora “così non andiamo da nessuna parte” le parole di Stasi prima di riuscire a farsi spazio tra microfoni e telecamere e lasciare con i suoi difensori Pavia.  

Giada Bocellari, l’avvocata da sempre al fianco di Alberto Stasi, ha tutelato il suo cliente dall’assalto dei giornalisti al termine dell’udienza. “È venuto perché questa è una giornata importante: sono 11 anni che noi parliamo di questo Dna e finalmente è arrivata la perizia. Era importante per lui esserci in questo momento, lui ha sempre partecipato al suo processo, è sempre stato presente a tutte le udienze e ci teneva a esserci. Questa giornata ha un significato particolare per la difesa e per lui in prima persona perché la vita è la sua”, ha detto. (VIDEO) 

Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, invece ha fatto sapere che rivedere Alberto Stasi – a dieci anni dalla condanna definitiva per l’omicidio della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco – “non mi ha fatto nessun effetto, non ho motivi per provare qualsiasi tipo di emozione”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
12.7 ° C
14.1 °
11.8 °
97 %
0.5kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
14 °
Lun
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1338)ultimora (1203)sport (58)Eurofocus (50)demografica (27)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati