Caso Maddie McCann, scarcerato in Germania il principale sospetto

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Christian Brueckner, il principale sospettato nella scomparsa di Madeleine McCann è stato scarcerato nella giornata di ieri in Germania. L’uomo, un cittadino tedesco di 48 anni, era detenuto a Sehnde, vicino Hannover. A darne notizia è stata la polizia ricordando che il 48enne cittadino tedesco era detenuto per essere stato riconosciuto colpevole nel 2019 dello stupro di una 72enne americana in Portogallo. L’uomo non è mai stato incriminato per il caso Maddie e ha sempre respinto ogni accusa in relazione alla vicenda della bimba inglese, scomparsa misteriosamente da un resort in Portogallo il 3 maggio 2007.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

