Caso Pelicot, anche la figlia denuncia il padre: “Drogata e abusata per anni”

(Adnkronos) – Caroline Darian, la figlia di Gisele Pelicot, ha denunciato il padre Dominque accusandolo di aver abusato anche di lei, oltre che della madre, per 10 anni dal 2010 al 2020. Lo ha detto lei stessa all’Afp spiegando di aver sporto denuncia presso il tribunale di Versailles contro il padre con l’accusa di averla drogata e di aver commesso “abusi sessuali” nei suoi confronti, proprio come aveva fatto con sua madre. Con la sua denuncia, racconta Caroline Darian, ha voluto mandare un “messaggio a tutte le vittime” per dire “che non dobbiamo mai arrenderci”. Darian, 45 anni, nel dettaglio ha accusato il padre di “stupro e tentato stupro, violenza sessuale e somministrazione di una sostanza che può alterare lo stato di discernimento al fine di commettere uno stupro”. Dominque Pelicot è già stato condannato a 20 anni di carcere per aver sedato e fatto stuprare la moglie per anni. A Bfmtv, Caroline Darian ha detto che ”spero che con questa denuncia la giustizia faccia davvero quello che deve”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)