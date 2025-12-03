12.6 C
Caso Ramy, pm Milano chiude inchiesta: 7 carabinieri rischiano processo

REDAZIONE
(Adnkronos) – La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull’incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Otto in tutto gli indagati: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l’amico della vittima che guidava lo scooter che ha finito la sua corsa – dopo una fuga di circa otto chilometri nelle vie del centro – contro un semaforo, all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta.  

Sia Fares che il carabiniere Antonio Lenoci devono rispondere di omicidio stradale; per Lenoci l’accusa è anche di lesioni. I militari Mario Di Micco, Luigi Paternuosto, Federico Botteghin e Bruno Zanotto devono rispondere di frode e depistaggio per aver fatto cancellare i video ripresi con un cellulare da due testimoni.  

Inoltre quattro militari – Lenoci, Paternuosto, Ilario Castello e Nicola Ignazio Zuddas – devono rispondere di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici per aver nascosto la presenza di una telecamera dashcam sull’auto e di una bodycam personale, “dispositivi che riprendevano l’intera fase dell’inseguimento”. Castello e Zuddas devono rispondere anche di falso per le dichiarazioni rese ai pubblici ministeri.  

 

”Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Un’altra richiesta assurda e vergognosa. Onore all’Arma e alle nostre Forze dell’Ordine! Riforma della Giustizia? SÌ, grazie”, scrive su X il leader della Lega Matteo Salvini.  

