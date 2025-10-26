17.5 C
Caso Sangiuliano, Federica Corsini: “Basta mistificare la realtà, su Report il Garante ha applicato la legge”

(Adnkronos) – “L’audio, diffuso da Report, è illecitamente acquisito: lo dicono i pm”. Lo ha detto Federica Corsini all’Adnkronos parlando del caso di Report e la telefonata tra i due coniugi, trasmessa dalla trasmissione di Rai3. “Contestare la decisione del Garante è mettere in dubbio la terzietà della procura” aggiunge. “L’illiceità non può essere confusa con il giornalismo inchiesta” attacca.  

Pochi giorni fa il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Rai con una multa da 150mila euro per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. ”La sanzione si riferisce al procedimento, avviato nel dicembre 2024 e definito in esito a completo contraddittorio, riguardante la diffusione di un audio relativo a una conversazione telefonica tra Gennaro Sangiuliano e sua moglie Federica Corsini, mandato in onda l’8 dicembre 2024 nel corso della trasmissione Report, di cui la Rai è editore”, si legge nella nota del Garante. ”Nell’ambito di altro procedimento, il Garante ha dichiarato, inoltre, infondato il reclamo di Sangiuliano nei confronti di alcune testate giornalistiche per il contenuto di articoli che avrebbero violato la propria sfera personale e privata”, prosegue la nota. 

cronaca

