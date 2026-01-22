Caso Signorini, Corona e la denuncia di Mediaset: “Contro di me nuovo editto bulgaro, io li rovino”

(Adnkronos) – Un nuovo “editto bulgaro”. Fabrizio Corona, tira in ballo le affermazioni del 2002 da Sofia di Silvio Berlusconi, per spiegare quanto sta accadendo intorno al presunto ‘sistema Signorini’ e alla scelta di Mediaset di denunciarlo per impedire la pubblicazione di nuove puntate di ‘Falsissimo’.

“Lo facevano con Biagi, Santoro e Luttazzi che avevano il potere di comunicazione in quel momento. Oggi siccome io ho il potere sui social, con una piattaforma libera, lo fanno con me. Voi giornalisti dovreste urlare allo scandalo” dice prima di raggiungere il quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano dove dovrà comparire davanti a Roberto Pertile, giudice della prima sezione civile, per replicare alla richiesta della difesa del conduttore televisivo di impedirgli l’uso dei social.

Corona non si sottrae alla “guerra” in corso e rilancia contro la famiglia Berlusconi: “Con la storia che hai chiami la Dda per farmi chiudere i social perché sono pericoloso? Te sei pazzo, Te sei pazzo, perché io ti rovino, io li rovino”. Al suo fianco, come sempre, l’avvocato Ivano Chiesa. “Se passa il principio per cui puoi impedire a uno di pubblicare qualcosa il giorno dopo voi avete finito di lavorare. La Dda per una diffamazione mi mancava” conclude il difensore.

