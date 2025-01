Caso Trentini, Tajani chiede rilascio: “Lavoriamo come per Piperno e Sala”

(Adnkronos) – Dopo l’arresto del cooperante italiano in Venezuela, ”ieri attraverso un incontro tra il segretario generale e l’incaricato d’affari dell’ambasciata abbiamo ribadito la richiesta di liberazione del nostro cittadino” Alberto Trentini ”e di tutti gli altri detenuti politici” nel Paese. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrando i giornalisti alla Farnesina. ”Ci è stato confermato che è detenuto”, ha proseguito affermando che ”è stata chiesta una visita consolare e che venga detenuto nel rispetto delle regole”. Tajani ha aggiunto che ”stiamo lavorando in tutti i modi per venire a capo della situazione, nello stesso modo in cui abbiamo lavorato per riportare a casa gli altri italiani da quando siamo al governo”, coem Alessia Piperno e Cecilia Sala. Il titolare della Farnesina ha poi ricordato che sono ”otto gli italo-venezuelani” in carcere nel Paese. ”E’ in corso una incessante attività diplomatica senza clamore, senza polemiche, ma con la determinazione necessaria per raggiungere l’obiettivo, perché possa tornare in Italia”, ha aggiunto Tajani dicendo che si lavora come si è lavorato ”con Piperno prima, con Sala poi”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)