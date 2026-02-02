7.7 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Casper Ruud è diventato papà, il ‘regalo’ dopo gli Australian Open

(Adnkronos) –
Casper Ruud è diventato papà per la prima volta. Il tennista norvegese, numero 13 del ranking ATP, ha annunciato la nascita della figlia sui social: “La sensazione migliore di sempre”, ha scritto Ruud a corredo di uno scatto della manina della neonata.  

Ruud ha poi ringraziato per i messaggi ricevuti: “Grazie per tutti i bellissimi messaggi in queste ultime due settimane. Maria e la nostra bimba stanno alla grande”, ha scritto rassicurando sulle condizioni della compagna e della figlia, nata due giorni fa, il 30 gennaio.  

L’attesa per la nascita della bambina lo ha accompagnato per tutta la sua permanenza agli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, che si è conclusa ieri, domenica 1 febbraio, con la vittoria di Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic.  

 

Il tennista norvegese è stato eliminato agli ottavi di finale contro Ben Shelton, ma già in conferenza stampa aveva parlato dell’imminente arrivo della figlia: “Per me è la prima volta per un po’ di cose. Uno dei momenti più importanti sarà accogliere la nostra prima figlia. Può arrivare da un momento all’altro. Spero di poter restare per il resto dell’Australian Open, ma non si può mai sapere. Posso ricevere una telefonata ed essere sull’aereo diretto a casa”. 

Numerosi i messaggi di auguri arrivati dai volti noti della racchetta: da Alex De Minaur a Rafael Nadal, passando per Tommy Paul che si sono congratulati con il tennista per la bella notizia.  

 

