Cassano show contro la Roma: “Ho fatto piangere Totti e chi mi ha insultato”

REDAZIONE
(Adnkronos)
Antonio Cassano contro la Roma. L’ex attaccante, tra le altre, proprio dei giallorossi ha fatto di nuovo parlare di sé ricordando una partita che ormai fa parte della storia calcistica della Capitale: Roma-Sampdoria 1-2 del 25 aprile del 2010, decisa da una doppietta di Pazzini. La Roma si stava giocando lo scudetto con l’Inter di Mourinho, mentre i blucerchiati erano in lotta per qualificarsi in Champions League. 

“Mentre sto entrando nello spogliatoio il mio amico Vito Scala mi disse che Totti mi voleva parlare”, ha raccontato Cassano a Viva El Futbol, “mi comincia a dire che stavamo facendo una grande stagione, mi chiede come sta la mia famiglia. Io gli dico ‘vieni al dunque, cosa devi dirmi’?”.  

“E lui mi fa ‘sai che se noi eventualmente vincessimo la partita voi le ultime tre giornate le vincete e andate in Champions'”, ha continuato Fantantonio, “Io gli ho detto ‘Io oggi ti faccio perdere lo scudetto e ti faccio piangere. E soprattutto faccio piangere la gente che quando io sono andato via di qua mi ha insultato come un cane’. La partita è andata come io volevo. Finita 2-1 e tanta gente ha pianto”. 

 

sport

