Cassino, morto in ospedale dopo caduta dal monopattino: ministero si attiva per ispezione

(Adnkronos) – A quanto si apprende il ministero della Salute ha richiesto una relazione alla Regione Lazio attivandosi così per l’invio degli ispettori ministeriali sul caso dello studente universitario originario del Ghana, morto all’ospedale Santa Scolastica dove era stato trasportato al pronto soccorso in seguito a una caduta in monopattino. Intanto la comunità di Cassino si è stretta intorno alla famiglia dello studente. “Da due giorni la nostra comunità è sconvolta dalla tragica scomparsa di un giovane studente straniero dell’Università di Cassino. Ho provato un profondo dolore nell’apprendere ieri mattina della sua morte soprattutto dopo aver assistito ai primi soccorsi per quella che sembrava essere una banale caduta dal monopattino e averlo visto entrare in ambulanza con le proprie gambe”, ha scritto in un post su Fb il sindaco di Cassino Enzo Salera. “Alla famiglia e ai suoi amici sento di esprimere tutta la vicinanza di un’intera comunità che da sempre accoglie gli studenti stranieri con profondo spirito di fratellanza – ha aggiunto – Riposa in pace Charles e che i tuoi sogni siano infranti solo in questo mondo”. Anche l’Università degli studi di Cassino ha ricordato ieri sera lo studente sui social annunciando con “dolore immenso” la sua “tragica scomparsa avvenuta in seguito ad una caduta dal monopattino le cui dinamiche sono al vaglio degli inquirenti. Lo conoscevamo tutti il nostro Charles qui a Unicas. Aveva 24 anni. Si è laureato in ‘Economics and business’ il 25 gennaio 2023. Il giorno successivo, il 26 gennaio 2023, si è iscritto al corso di laurea magistrale in ‘Economics and entrepreneurship’. A giugno avrebbe terminato il suo percorso, con ottimo profitto”. “Il rettore Marco Dell’Isola, a nome di tutta la comunità accademica, esprime le più̀ sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi affetti. Unicas non ti dimenticherà”, si legge inoltre nel messaggio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)