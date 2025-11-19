4.7 C
Cassis: “Senza la lingua italiana la Svizzera non esisterebbe”

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La Svizzera senza l’Italia, senza la lingua italiana, non potrebbe essere la Svizzera. Ci sarebbe uno scontro costante tra tedeschi, tedescofoni e francofoni. Queste tre lingue ufficiali: tedesco, francese e italiano definiscono il paese di cui io sono membro del governo. Se non ci fosse questa definizione, questo paese, come oggi lo conosciamo, non potrebbe esistere”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri svizzero, Ignazio Cassis, in un punto stampa a margine della prima conferenza sull’Italofonia a Villa Madama. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

