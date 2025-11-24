7.6 C
Castelfranco, Gratta e vince 2 milioni: è caccia al fortunato vincitore

(Adnkronos) –
La fortuna bacia Castelfranco Veneto, dove un Gratta e Vinci da 20 euro ha fruttato 2 milioni di euro a un fortunato giocatore, ancora ignoto. Il biglietto vincente ‘Maxi Miliardario’ è stato acquistato al bar ‘La Sveglia’, in via Melchiori 53, di fronte alla stazione ferroviaria, come riportato da fonti locali.  

Il titolare del locale, conosciuto come Mark (39 anni, originario della Cina), ha detto di essere ancora incredulo: in 14 anni di gestione non aveva mai visto una vincita così alta. “Qui abbiamo diversi forti giocatori, ma le vincite più grosse sono state di 10mila euro, una giusto poco tempo fa. Molto frequenti sono quelle da 500 euro”, ha detto al Corriere de Veneto. 

Mark ha spiegato che il bar, grazie alla posizione di fronte alla stazione, registra un costante via vai di persone: pendolari, studenti, viaggiatori occasionali e pensionati. “Abbiamo tanti clienti abituali e spero davvero che a vincere sia stato uno di loro, magari qualcuno che ne ha davvero bisogno”, ha aggiunto.  

Al momento il vincitore rimane anonimo: nessuno si è ancora presentato al locale per reclamare pubblicamente la vincita o per ringraziare. Alla domanda su chi vorrebbe fosse il vincitore, ha risposto: “Spero che sia uno dei miei clienti abituali … magari qualcuno che ne ha davvero bisogno.”  

La vincita di 2 milioni di euro è una delle più alte registrate a Castelfranco Veneto. In passato, l’anno scorso, la fortuna aveva premiato con 100.000 euro alla tabaccheria Ceron di via Brenta, stessa cifra ottenuta nel maggio 2022 al centro commerciale I Giardini del Sole. (Tribuna Treviso 

cronaca

