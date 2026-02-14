11 C
Firenze
sabato 14 Febbraio 2026
Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos’è successo in Lazio-Atalanta

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea è andata in vantaggio nel match dell’Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Ederson per tocco di mano di Cataldi in area. Ma cos’è successo? 

Accade tutto al 39′, Zappacosta scende sulla destra e mette al centro, Cataldi in scivolata intercetta il pallone con il braccio e l’arbitro Sacchi indica il dischetto. Le immagini mostrano il centrocampista che interviene in maniera scomposta, colpendo la sfera con il braccio alto oltre la figura.  

I giocatori della Lazio protestano per una presunta posizione irregolare di Zappacosta in partenza, ma un check del Var conferma che l’esterno bergamasco è tenuto in gioco da Provstgaard. 

 

