Catania, aggressione del branco contro giovanissimi: misure per sei minori

Ultima ora
(Adnkronos) – Nella prima mattinata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Catania nei confronti di 6 minori, ritenuti responsabili di lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, con uso di un tirapugni. I fatti risalgono alla notte del 3 gennaio scorso quando un gruppo di minori, seguendo la tipica logica del branco, aveva individuato e aggredito due coetanei nei pressi di Piazza Stesicoro a Catania, zona abitualmente frequentata da giovanissimi. Le due vittime hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 41 e 10 giorni; una di esse ha subito la frattura della zona orbitaria e lacerazioni alla retina, con rischio di danni permanenti alla vista, rendendo necessari delicati interventi chirurgici.  

Le indagini, condotte dalla III e IV Sezione Investigativa della Squadra Mobile attraverso testimonianze, analisi di immagini e video e monitoraggio comparativo dei social network, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di sei degli otto indagati complessivi, tutti incensurati. A seguito dell’interrogatorio preventivo, quattro di loro sono stati portati in comunità e due sottoposti alla permanenza in casa. In parallelo, il Questore di Catania, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso otto Daspo Willy nei confronti dei minori e un ammonimento a carico del minore sotto i 14 anni, non imputabile, che aveva utilizzato il tirapugni durante l’aggressione. 

cronaca

