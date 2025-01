Catania, bimba di 18 mesi ingoia una batteria: ricoverata in rianimazione

(Adnkronos) – Una bimba di 18 mesi è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. In un primo momento sembrava che la piccola avesse ingerito una monetina ma poi si è rivelata essere una batteria a bottone che nello stomaco ha rilasciato acidi causando una profonda fistola e compromettendo seriamente il tratto gastrointestinale. A darne notizia l’emittente televisiva siciliana Rei Tv. La piccola, trasferita dal pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro, dov’era stata trasportata in un primo momento, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nel reparto di Gastroenterologia. I medici le hanno estratto la batteria con un intervento in endoscopia. L’operazione è durata tre ore ma gli acidi della pila, particolarmente corrosivi, hanno gravemente compromesso gli organi interni ed è stato necessario il ricovero in Rianimazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)