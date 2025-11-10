13 C
Firenze
lunedì 10 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Catania, cade dal tetto della palestra e muore: indagini

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato stamani in una palestra nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Si tratta di un 43enne con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio. Ad accorgersi del corpo senza vita sono stati gli addetti alle pulizie dell’impianto in via Zurria che hanno immediatamente dato l’allarme.  

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe cercato di intrufolarsi nella struttura dal tetto, probabilmente per mettere a segno un furto. Avrebbe, però, camminato su una parte della copertura non calpestabile che ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. Un impatto che gli è stato fatale. Sulla vicenda indaga la Polizia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
13 ° C
15.1 °
11.8 °
70 %
1.5kmh
0 %
Lun
16 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
17 °
Ven
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1439)ultimora (1333)sport (64)demografica (42)attualità (19)campionato (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati