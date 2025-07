Catania, incendio nei pressi dell’aeroporto: stop ai voli

(Adnkronos) –

Stop ai voli all’aeroporto di Catania oggi, martedì 29 luglio, per un incendio divampato nelle vicinanze dello scalo. A darne l’annuncio è la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunicando che “tutte le operazioni di volo sono state temporaneamente sospese con conseguente chiusura dello spazio aereo necessaria allo svolgimento delle attività dei velivoli antincendio”. I vigili del fuoco sono a lavoro per contenere e domare le fiamme. L’area interessata dall’incendio non coinvolge direttamente l’aeroporto ma “l’intenso sviluppo del fumo e le condizioni di rischio – si legge in una nota – rendono necessaria l’interruzione delle operazioni aeroportuali per garantire la massima sicurezza di passeggeri, operatori e infrastrutture aeroportuali”. Sac invita tutti i passeggeri a non recarsi in aeroporto e a contattare la propria compagnia aerea per aggiornamenti su voli, riprogrammazioni o eventuali riprotezioni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)