32.2 C
Firenze
sabato 9 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Catania, vasto incendio nella zona industriale: rischio esplosioni

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Vasto incendio oggi, sabato 9 agosto, nella zona industriale di Catania, precisamente in Quinta Strada: coinvolta un’azienda che si occupa di stoccaggio rifiuti. All’interno dell’impianto sarebbe presente un serbatoio di gasolio che fa temere il rischio di esplosioni. Impegnate squadre di Vigili del Fuoco provenienti dalla Centrale di Catania dal Distaccamento Sud, da Paternò e Linguaglossa. Sul posto anche la Polizia di Stato, i sanitari del 118 e la Forestale. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dalla natura dei materiali coinvolti e dalla vastità dell’incendio. La spessa coltre di fumo è visibile da diverse parti della città. È stato richiesto anche l’intervento dell’Arpa per il monitoraggio ambientale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.2 ° C
33.8 °
31.5 °
43 %
1kmh
0 %
Sab
34 °
Dom
40 °
Lun
38 °
Mar
40 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (16)carabinieri (14)incidente (13)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (11)Partito Democratico (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati