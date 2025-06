Caterina Balivo, incidente (sfiorato) con lo stuzzicadenti: il siparietto a La volta buona

(Adnkronos) – Tutto è bene quel che finisce bene… Nel corso della puntata de ‘La volta buona’ andata in onda oggi, mercoledì 18 giugno, Caterina Balivo si è resa protagonista di un simpatico siparietto. La conduttrice, al timone del talk show di Rai 1, infatti, si è pericolosamente avvicinata a un vassoio pieno di stuzzicadenti rischiando di sedercisi sopra. Durante la conversazione con gli ospiti sul tema delle diete estive, la conduttrice stava per sedersi sul divano quando, con prontezza, si è resa conto di quello che stava per accadere evitando così il piccolo incidente. Sollecitata dalle urla dei presenti, Balivo ha fatto un rapido scatto indietro riuscendo a evitare il contatto con il vassoio pieno di stuzzicadenti. “Che è successo?”, ha chiesto preoccupata. La conduttrice ha spiegato che è riuscita a rendersi conto del pericolo grazie alle facce terrorizzate degli ospiti: “Uno, solo uno mi è entrato”, ha ironizzato, tra gli applausi e le risate del pubblico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)