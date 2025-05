Cattaneo (Enel): “I prezzi dell’energia vanno abbassati per tutte le imprese, non solo per le energivore”

(Adnkronos) – “Confindustria rappresenta tutti gli associati, compresi gli energivori, che però riceveranno 80 euro di contributi complessivi tra le varie voci. Quest’anno, grazie al decreto bollette, la differenza tra i prezzi spot e quello che in realtà pagano sarà circa 35 euro. Comunque siamo consapevoli che i prezzi dell’energia vadano abbassati, e anzi crediamo che questo debba avvenire per tutte le imprese, non solo per le energivore”. Così l’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, nel corso dell’evento Investopia Europe 2025 in corso a Milano. Per venire incontro a tutti i consumatori “Enel ha già abbassato i prezzi del 40% per le pmi rispetto a primo trimestre 2024. Per le famiglie ha già ridotto i prezzi di oltre il 20% e ora li ridurrà ancora portandoli a 54 euro, ossia tre euro in meno rispetto alla media mensile dei prezzi in Europa, dato Eurostat (calcolato su un consumo annuo medio delle famiglie di 2 MW/h)”. Enel “non è più l’incumbent del mercato”, afferma. “Oggi rappresenta il 13% della generazione totale di energia in Italia, di cui il 7% delle rinnovabili. Il governo sta comunque lavorando per trovare altre importanti soluzioni sfruttando la produzione da rinnovabili, Enel è a disposizione per lavorare e per realizzare le soluzioni che il governo individuerà”, conclude. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)