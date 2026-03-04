16.1 C
Firenze
mercoledì 4 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cattani (Farmindustria): “Testo unico per superare payback e nuove sfide”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “E’ necessario un Testo unico per la farmaceutica che possa garantire la giusta priorità nell’allocazione degli investimenti sulla spesa farmaceutica ospedaliera, sull’innovazione, sui vaccini e sulla prevenzione, introducendo nuovi criteri e superando l’annoso tema del payback”. Lo ha detto Marcello Cattani, presidente di Farmindustria, all’ottava edizione di ‘Investing for Life Health Summit’, convegno organizzato da Msd Italia oggi a Roma. 

L’esigenza di un Testo unico per Cattani “è oggi ancor più forte alla luce” di nuove sfide, di “strumenti come il ‘Most favoured nation’, l’ordine esecutivo 301 che mira a ribilanciare la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione tra Stati Uniti e Paesi europei. L’Europa è chiamata a investire meglio e di più laddove c’è maggiore bisogno di innovazione – chiarisce il presidente di Farmindustira – garantendo al contempo un percorso di ‘early access’, con accesso rapido e omogeneo” alle cure “su tutto il territorio nazionale. Nel momento in cui l’Ema (Agenzia europea dei medicinali) approva un nuovo farmaco o un vaccino, l’accesso deve essere immediato – rimarca Cattani – Questo non serve solo a rendere la nostra nazione più attrattiva per l’industria, ma è soprattutto una questione di diritti dei cittadini verso l’innovazione”. In tempi in cui “la supply chain avrà problemi a causa della guerra – conclude – serve agire con urgenza e visione”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.1 ° C
17.4 °
14.9 °
56 %
1.5kmh
75 %
Mer
15 °
Gio
20 °
Ven
18 °
Sab
19 °
Dom
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1492)ultimora (1340)sport (72)Eurofocus (52)demografica (28)Eugenio Giani (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati