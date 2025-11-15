13.2 C
Firenze
sabato 15 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Causa alla Bbc, Trump rilancia: “Potrei chiedere anche 5 miliardi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Nessun perdono per la Bbc ma, anzi, un rilancio sui danni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che intraprenderà un’azione legale contro l’emittente britannica per il modo in cui la trasmissione ‘Panorama’ ha modificato il suo discorso, anche dopo che la società si è scusata rifiutandosi tuttavia di risarcirlo. Parlando ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, Trump ha spiegato infatti che “faremo causa per una cifra compresa tra 1 e 5 miliardi di dollari, probabilmente la prossima settimana”. 

Giovedì, la Bbc ha affermato che la modifica del discorso del 6 gennaio 2021 aveva involontariamente dato “l’impressione errata che il presidente Trump avesse fatto un appello diretto ad azioni violente” e ha affermato che non sarebbe stato più trasmesso. La società si è scusata con il presidente, ma ha dichiarato che non avrebbe pagato alcun risarcimento finanziario. L’emittente ha rilasciato questa dichiarazione dopo che gli avvocati di Trump hanno minacciato di fare causa, chiedendo 1 miliardo di dollari di danni se la società non avesse ritrattato, presentato delle scuse e pagato un risarcimento. 

“Penso di doverlo fare”, ha detto Trump ai giornalisti a proposito del suo piano di intraprendere un’azione legale. “Hanno barato. Hanno cambiato le parole che uscivano dalla mia bocca”. Poco prima di salire a bordo dell’aereo, il presidente Usa aveva dichiarato: “Se non lo fai, non puoi impedire che accada di nuovo ad altre persone” e aveva definito la modifica “atroce” e “peggiore della questione Kamala”, riferendosi a una disputa che aveva avuto con la Cbs in merito a un’intervista nel programma 60 Minutes con la sua avversaria alle elezioni del 2024 Kamala Harris. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.2 ° C
14.9 °
12.6 °
88 %
1.5kmh
40 %
Sab
16 °
Dom
19 °
Lun
16 °
Mar
13 °
Mer
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1498)ultimora (1396)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati