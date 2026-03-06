17.1 C
Firenze
venerdì 6 Marzo 2026
Cavallero (Biae): “Prima banca focalizzata su energie alternative e transizione”

Ultima ora
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Biae è la prima banca interamente focalizzata nel settore delle energie alternative e della transizione energetica ed ecologica. Siamo controllati al 100% da Banca del Fucino e tutte le nostre iniziative mirano a sostenere la transizione”. Così Carlo Cavallero, Direttore Generale della Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia, illustra il core business di Biae nata a ottobre 2025 e per la prima volta al Key – The Energy Transition Expo, l’evento di riferimento per la transizione energetica in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo, organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), dal 4 al 6 marzo, presso la Fiera di Rimini.  

“È per noi un grande piacere essere a Key – afferma Cavallero – Vogliamo comunicare alle aziende che rappresentiamo il loro supporto per ogni necessità legata al mondo dell’energia. Assistiamo sia le imprese che realizzano impianti, sia quelle che si occupano di sviluppo: vogliamo essere protagonisti in questo settore affiancando tutti gli operatori”. 

Il dg si sofferma poi sulla struttura di Biae. “Sono due le direzioni: la direzione Green Lending, che eroga prodotti e servizi tipicamente bancari come finanziamenti e linee di liquidità, e la direzione Green Advisory. In quest’ultima – spiega – offriamo servizi di consulenza e siamo in grado di accompagnare le imprese nei loro investimenti, aiutandole, ad esempio, a trovare partner o acquirenti, o rispondendo a qualsiasi altra esigenza legata al mercato dell’energia”. 

© Riproduzione riservata

