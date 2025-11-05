C’è l’accordo: De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, domani primo allenamento

(Adnkronos) –

Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa. Il 42enne tecnico romano e il club rossoblù hanno trovato l’accordo economico. L’ex tecnico della Roma è atteso in città in serata per la firma del contratto. Domani dirigerà il primo allenamento.

Ripartire sulla panchina lasciata libera da Patrick Vieria può rilanciare la ‘nuova’ carriera di DDR, bruscamente interrotta dall’esonero alla Roma della scorsa stagione e fino a oggi sospesa in attesa dell’occasione giusta.

