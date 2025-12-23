C’è posta per te, torna il people show di Maria De Filippi: ecco quando

10.7 C
(Adnkronos) –
Torna, l’appuntamento tv con Maria De Filippi e le storie di ‘C’è Posta per Te’, da sabato 10 gennaio in prima serata su Canale5. Protagoniste assolute le persone comuni con i loro percorsi di vita, storie di amori che non si sono mai spenti, di amicizie ritrovate, di legami interrotti che cercano una seconda possibilità, racconti che portano spesso a riflettere sui rapporti umani e in cui il pubblico può ritrovarsi e immedesimarsi perché, nonostante le trame cambino, al centro ci sono le emozioni che parlano un linguaggio universale. 

Ma ‘C’è Posta per Te’ è anche l’occasione per dire grazie ad una persona speciale regalandogli un incontro indimenticabile con il suo idolo televisivo. A trasformare tutto questo in un intenso viaggio emotivo, la conduttrice e ideatrice del programma Maria De Filippi riesce a cogliere ciò che ha spinto i protagonisti a fare determinate scelte, interpreta i silenzi e dà voce alle motivazioni più nascoste per provare a regalare alle storie un lieto fine. 

A recapitare gli inviti i quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi che in sella alle loro immancabili biciclette girano per tutta Italia e all’estero per consegnare l’invito a partecipare al programma. 

L’appuntamento è con una nuova edizione del people show più amato della tv ricca di forti emozioni, sentimenti, incontri speciali, storie complicate, ma anche risate, allegria e tante e importanti sorprese. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

