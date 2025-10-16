Cecilia Rodriguez, la gioia dopo il parto: “Tutto quello che ho desiderato per anni”

(Adnkronos) – Dopo la nascita di Clara Isabel, i neogenitori Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono al settimo cielo. E ora, dopo l’annuncio del parto, condividono sui social le loro prime emozioni.

Cecilia Rodriguez ha pubblicato il suo primo carosello Instagram dopo la nascita della sua bimba. Una foto in cui è sdraiata a letto, in ospedale, e sta allattando la piccola, avvolta in una copertina rosa; uno scatto del piedino di Clara Isabel e infine un video in cui suo marito stringe tra le braccia e culla la neonata. E proprio in riferimento a questo video ha scritto: “Tutto quello che ho desiderato per anni”. E poi spiega: “Vedere voi due insieme mi riempie il cuore come mai niente me l’aveva riempito prima. Vi amo per sempre”.

Ignazio Moser aveva già ieri, annunciando la nascita della bimba, dedicato un pensiero a sua moglie: “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!”. Ora, ricondividendo sul proprio profilo la prima foto di Cecilia con Clara Isabel scrive: “Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita… Difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere”.

