Cei, salta testo finale su donne, coppie gay e trasparenza: Assemblea generale rinviata

(Adnkronos) – In via del “tutto eccezionale” l’Assemblea generale della Cei non si terrà più a maggio e slitta a novembre. La decisione dopo lo slittamento della votazione del documento finale al termine dell’assemblea sinodale. “L’assemblea – ha spiegato il card. Matteo Zuppi, presidente Cei – ha studiato il documento. Ci è sembrato necessario viste le difficoltà emerse avere un tempo sufficiente di sedimentazione del testo che unisca la necessità di arrivare a decisioni. Serve tempo congruo di maturazione. E’ una decisione nelle cose. Prima venga approvato il testo poi l’Assemblea esaminerà il testo: mi sembra bella testimonianza di cammino. Una decisione unanime”.

Il rinvio dell’Assemblea generale è quasi un unicum nella storia della Chiesa italiana. Lo slittamento si era verificato solo in occasione della morte di Wojtyla e due volte in piena pandemia. Una decisione che arriva dopo che il documento, al termine della assemblea sinodale, su donne, coppie omosessuali e trasparenza economica (tra gli argomenti al centro) non è stato votato. “Non si tratta di una bocciatura ma di un rinvio ad ottobre. Stamattina c’è stato anche applauso liberatorio a dimostrazione che c’è stato ascolto”, ha spiegato mons. Erio Castellucci, presidente del Comitato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)