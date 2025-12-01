8.6 C
Celentano e Mori, audio social tra risate e autoironia – Ascolta

(Adnkronos) – Un botta e risposta divertente e autoironico, quello che vede protagonisti Adriano Celentano e Claudia Mori in un audio pubblicato sulle pagine social ufficiali del Molleggiato, Celentano l’Inesistente. In sottofondo la musica dello Zecchino d’Oro che fa da cornice a uno scambio inaspettato tra i due. 

 

“Ma che amore questi bambini, sono bravissimi a cantare questi bambini dello Zecchino d’Oro”, commenta Claudia Mori, entusiasta. Pronta la risposta di Celentano: “Eh, sono bravi caspita, sono bravissimi”. Poi la domanda che innesca la risata: “Senti Adriano, ma tu a quanti anni hai iniziato a parlare?”. La replica è una perla di comicità surreale: “Ah, io ho cominciato presto, avevo 13 o 14 anni”. Risate immediate di Claudia: “Ahahah, un fenomeno…”. E Celentano, rincarando la dose: “Sì, caspita, mi invidiavano tutti”, tra nuove risate condivise. Un momento leggero e spontaneo che sta rapidamente facendo il giro del web. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

