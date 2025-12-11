Celtic-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi volano a Glasgow per sfidare il Celtic oggi, giovedì 11 dicembre – in diretta tv e streaming – nella sesta giornata della seconda competizione continentale. La squadra di Gasperini è reduce dalla sconfitta di campionato contro il Cagliari, che si è imposto 1-0 nell’ultimo turno di Serie A, e in Europa League si trova al 15esimo posto con 9 punti. Il Celtic è invece fermo a 7 in 21esima posizione.

La sfida tra Celtic e Roma è in programma oggi, giovedì 11 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All. Nancy

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

Celtic-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà disponibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

