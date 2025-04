Cerca il suo cane ma precipita nel burrone, donna salvata

(Adnkronos) – Cerca il proprio cane e precipita in un burrone. Sette uomini del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, assieme a Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, sono intervenuti nei boschi vicino Zovello, in provincia di Udine. A chiedere aiuto una donna che, in cerca del proprio cane, era caduta su un terreno ripido e impervio, in una zona di alberi schiantati. I soccorritori, che si sono mossi a piedi, grazie alle coordinate fornite da Sores, hanno trovato la donna circa quaranta metri sotto il sentiero. All’arrivo dell’elisoccorso regionale, che ha sbarcato l’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino con il verricello, la donna è stata stabilizzata e imbarellata. Con l’aiuto delle squadre di terra e l’impiego di corde per la sicurezza, la barella è stata traslata in un’area più comoda per il recupero con il verricello e la donna è stata portata in ospedale. Il cane è stato ritrovato poco dopo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)