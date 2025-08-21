28.3 C
Cerno, Mammucari e Miccio con ‘zia’ Mara Venier a Domenica In

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Tre uomini e una zia. Si potrebbe parafrasare così la formula che Mara Venier sta disegnando con i suoi autori e con il direttore del Day Time Rai Angelo Mellone per l’edizione di ‘Domenica In’ che prenderà il via tra un mese, il 21 settembre, e segnerà il cinquantesimo anniversario dello storico contenitore domenicale, nato nell’ottobre del 1976 con la conduzione di Corrado. Mara – secondo quanto apprende l’Adnkronos – dovrebbe essere affiancata infatti da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, sempre che le trattative contrattuali dei tre con la Rai vadano a buon fine. Ognuno dei tre partner dovrebbe essere funzionale a declinare con Mara un diverso segmento del contenitore domenicale: Tommaso Cerno per l’attualità, Teo Mammucari per la parte più giocosa con il ritorno del ‘Cruciverbone’, dedicato ai 50 anni del programma e Enzo Miccio per una rubrica dedicata all’amore. Una costruzione del programma in linea con la richiesta della conduttrice di dare vita ad una conduzione più corale per l’edizione del 50mo anniversario.  E infatti, secondo fonti consultate dall’Adnkronos, Mara avrebbe in serbo anche un quarto asso nella manica: l’ingaggio di Vincenzo De Lucia, l’attore, imitatore e cantante napoletano, noto soprattutto per le sue esilaranti imitazioni di personaggi femminili della televisione italiana, tra cui Maria De Filippi, Francesca Fagnani e la stessa Venier. (di Antonella Nesi) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

