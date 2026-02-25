Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: la Dea vola agli ottavi con una rimonta da film

(Adnkronos) – Notte da sogno per la Dea, oggi mercoledì 25 febbraio. L’Atalanta vola agli ottavi di finale della Champions League dopo una partita entusiasmante, pazza, assurda: i ragazzi di Palladino ribaltano il 2-0 rimediato nell’andata con il Borussia Dortmund e vincono 4-1 a Bergamo. Il gol decisivo per il passaggio del turno arriva al 98′ con Samardzic, glaciale nel trasformare il calcio di rigore concesso sul gong. Le altre reti di Scamacca (5′), Zappacosta (45′) e Pasalic (57′). Scongiurata così la possibilità di vedere ottavi di Champions senza squadre italiane. L’Atalanta ha battuto i primi colpi e adesso tocca alla Juventus, che dovrà rimontare il 5-2 incassato all’andata dal Galatasaray.

