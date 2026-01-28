8.1 C
Firenze
giovedì 29 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions, Benfica qualificato allo scadere con gol del portiere. Mourinho-show in panchina

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Finale da film in Benfica-Real Madrid, partita dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, oggi mercoledì 28 gennaio. I portoghesi hanno agguantato il 24° posto in classifica, l’ultimo utile per la qualificazione ai playoff, grazie al gol del definitivo 4-2 arrivato in pieno recupero. Un gol decisivo per la differenza reti, segnato… dal portiere Trubin al minuto 97′, ben oltre i 5′ di recupero concessi dall’arbitro. Al colpo di testa dell’estremo difensore ucraino è letteralmente esplosa la panchina lusitana (insieme a tutto lo stadio ‘Da Luz’) e il tecnico José Mourinho ha dato spettacolo, a modo suo, nei festeggiamenti. 

“Gliel’ho detto io” si intuisce dal suo labiale, con riferimento all’indicazione di salire data al portiere per l’assalto finale alla porta del Madrid (con due uomini in meno, causa espulsioni). Una mossa da Special One, che il portoghese ha subito voluto rivendicare in una serata storica per il Benfica. 

La qualificazione del Benfica è costata l’eliminazione al Marsiglia di De Zerbi, che ha chiuso al 25° posto in classifica 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
8.1 ° C
8.8 °
7.1 °
82 %
1.5kmh
75 %
Gio
11 °
Ven
10 °
Sab
11 °
Dom
11 °
Lun
5 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1432)ultimora (1268)sport (63)Eurofocus (59)demografica (42)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati