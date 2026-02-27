Champions League, agli ottavi Bayern Monaco-Atalanta: i sorteggi

11.8 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
(Adnkronos) – L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di Uefa Champions League, con un tabellone ricco di sfide di altissimo livello. Per l’Atalanta il destino si chiama FC Bayern Monaco. Un accoppiamento di grande prestigio per la Dea, che dopo il passaggio del turno si ritrova davanti uno dei club più titolati d’Europa. La doppia sfida degli ottavi, in programma a marzo, metterà alla prova ambizioni e maturità europea dei nerazzurri. 

 

Atalanta – FC Bayern Munich 

Arsenal – Real Madrid 

Inter – Atlético Madrid 

Paris Saint-Germain – Manchester City 

Barcelona – Borussia Dortmund 

Liverpool – Juventus 

Chelsea – RB Leipzig 

Napoli – Benfica 

 

 

