9 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions League, Atletico Madrid-Inter – La partita in diretta

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 26 novembre, i nerazzurri affrontano l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano nella quinta giornata della fase campionato. I nerazzurri, tra le prime della classe con 12 punti dopo quattro gare, vanno a caccia di un successo importante anche in termini di morale dopo il ko nel derby contro il Milan. Dall’altra parte, gli spagnoli hanno conquistato fin qui 6 punti. Calcio d’inizio alle 21. 

Dove vedere Atletico-Inter? La partita è visibile in diretta su Amazon Prime Video. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Amazon Prime. 

Nella sesta giornata della fase campionato, l’Inter ospiterà il Liverpool a San Siro il 9 dicembre. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9 ° C
9.8 °
7.4 °
58 %
7.6kmh
40 %
Mer
8 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
11 °
Dom
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1592)ultimora (1486)sport (56)demografica (50)attualità (30)Regione Toscana (25)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati