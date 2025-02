Champions League, il sorteggio: l’Inter scopre l’avversaria degli ottavi

(Adnkronos) – L’Inter è pronta a scoprire la propria avversaria agli ottavi di Champions League. Dopo aver chiuso al quarto posto la prima fase del torneo, qualificandosi direttamente agli ottavi evitando il pericolo playoff, gli uomini di Inzaghi affronteranno il sorteggio di Nyon oggi, venerdì 21 febbraio, alle ore 12. Due le possibili avversarie dell’Inter: il Feyenoord, che ha eliminato il Milan ai playoff, oppure il Psv Eindhoven, mattatore della Juventus. Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà visibile in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), sui canali Sky Sport e Prime Video con la possibilità di seguirlo anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)